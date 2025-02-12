وزير التموين يبحث مع رئيس مركز المعلومات تطوير منظومة مراقبة الأسعار وتعزيز الشفافية في الأسواق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمركز في تطوير منظومة مراقبة الأسعار وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق.

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع، على أهمية إنشاء منظومة متطورة لمراقبة الأسعار، تضمن التزام التجار بالأسعار المعلنة وتوفر شفافية في متابعة حركة الأسعار للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق حماية أكبر للمستهلك وضبط الأسواق.

من جهته، استعرض رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الجهود التي يبذلها المركز في تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لرصد الأسعار، مثل نظام "رادار الأسعار"، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لتحليل البيانات وإتاحتها للمواطنين، مما يعزز دورهم في الرقابة على الأسواق.

كما ناقش الجانبان أهمية التعاون في الكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ قرارات سريعة وفعالة بناءً على بيانات دقيقة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات السوقية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، من خلال إشراك المواطنين في متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مما يعزز الشفافية ويضمن التزام التجار بالأسعار المحددة.

كما تم التأكيد على أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استمرارية توافرها، بما يدعم الأمن الغذائي ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين على استمرار التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتطوير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرارات، بما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.