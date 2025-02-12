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أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات مثيرة حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما انتصر على ليجانيس بنتيجة 3-2، فيما فاز برشلونة على فالنسيا بنتيجة 5-0.

كما انتصر أيضا ريال سوسيداد على أوساسونا نتيجة 2-0، وأتلتيكو مدريد فاز على خيتافي بنتيجة 5-0.

وجاء قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كالتالي:

برشلونة × أتلتيكو مدريد

ريال مدريد × ريال سوسيداد

بخلاف الأدوار السابقة التي أقيمت من مباراة واحدة، يشهد نصف نهائي كأس الملك لعب مباراتي ذهاب وإياب.

ويقام الذهاب في أحد الأيام من 25 إلى 27 فبراير الحالي، والإياب في أحد الأيام من 1 إلى 3 أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام بين الفائزين من نصف النهائي على ملعب "لاكارتوخا" في إشبيلية يوم 26 أبريل.