أحمد موسى: أتمنى ألا يذهب الرئيس السيسي إلى أمريكا

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات مصدر مصري لـ «العربية»، والتي أفادت بأن «القاهرة غاضبة من تصريحات إسرائيل وأمريكا، وأرسلت رسالة واضحة لواشنطن؛ بإغلاق الباب أمام مقترح ترامب، وطالبت واشنطن بتوضيحات عن تصريحات ترامب بشأن فرض عقوبات عليها، ولديها رد جاهز بشأن ملف غزة ولا تغيير فيه».

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»: «أنا غاضب، وأعلم جيدًا بلدي وقيادتها وجيشنا العظيم ومؤسساتنا الوطنية، نحن جميعا غاضبون، وغضبنا هو غضب القيادة، أي مواطن في مصر غاضب، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن بلدنا بهذه الطريقة، لا ترامب ولا غيره».

وتابع: «أمريكا لا بتأكلنا ولا بتعيشنا، وأنا أستطيع الاستغناء عنها تماما، نحن قادرون على إعادة بناء غزة لدينا 5 شركات قادرة على بنائها في عامين، وإعادتها عروسة من جديد دون أن يغادر أحد منها».

وأضاف: «أمريكا اليوم هي دولة احتلال ودولة غزو وأطماع، أمريكا في غزة؟ يعني تهديد للأمن القومي المصري، في عام 2008، عرض علينا مشروع مماثل ورفضناه في عهد جورج بوش، واليوم، نحن أقوى بكثير جدًا مما كنا عليه في 2008، بلدنا لن يكسرها أحد، ولن نطاطي لأحد، لا لترامب ولا لغيره».

وتابع «ثوابت مصر لن تتغير تحت أي ظرف، محدش يقعد بقى يتكلم عن مصر بهذه الطريقة طريقة مرفوضة، ولن نسمح بها، والله والله أتمنى السيد الرئيس لا يذهب إلى أمريكا، وأنا أقولها على الهواء لأول مرة أتمنى ألا يذهب الرئيس إلى أمريكا، مش عايزين وبصراحة كفاية وزير الخارجية راح وقال لهم كل الكلام».

وأكد أن «موقف مصر لن يتغير تحت أي ظرف، وسيادة الرئيس في اجتماع سيقول نفس الكلام، لا نخاف من أحد، ولا أحد يخيفنا، وسنحمي بلدنا وإرادتنا وقرارنا، إيه الكلام الفارع ده! رؤساء الدول الكبيرة تتكلم بقيمة بلدها أنتم انتهكتم كل الحقوق والقوانين».

واختتم: «ترامب ينظر إلى العالم على أنه فوق الجميع والعالم تحت، هذه اللعبة لن تنجح مع مصر والعالم العربي، يعني إسرائيل ستعيش في أمان لو عملت كدا أبدًا، لن يكون هناك استقرار، ولن يكون هناك 6 أكتوبر أو 7 أكتوبر فقط، لأ سيكون هناك 7 و10 و20 و30 أكتوبر، وسيحدث أكثر منها 20 مرة».

