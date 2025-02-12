وزير قطاع الأعمال العام: نستقطب خبرات من القطاع الخاص ضمن معايير تطبيق الاستدامة والحوكمة

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك متابعة جيدة للمشروعات التي يتم تنفيذها كما يتم تقييم الأداء.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، عُرضت مساء الأربعاء، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتسويق مع الحرص كذلك على جودة المنتجات.

وأشار إلى أن هناك قدرة على إدارة القطاع العام بشكل جيد، في ظل توفر كفاءات لذلك، كما يتم استقدام بعض أصحاب الخبرات للانصهار مع المنظومة وتحقيق الاستدامة.

ولفت إلى أنّ هناك معايير للحوكمة يتم العمل عليها، مع فصل الملكية عن الإدارة، حيث تكون الملكية للدولة في حين تتم الإدارة بأسلوب القطاع الخاص، مع إجراء فصل للجزئين عن بعضهما البعض.

ونوه بأنه هناك عروضًا جيدة لمناصب محددة، تشهد استقطاب أصحاب القدرة على هذه الإدارة، لافتًا إلى أن أغلب هذه القيادات تكون قادمة من القطاع الخاص، وتتحلى بالتميز.

وشدد على أن أهم جزء في معايير الاستدامة هي الإجراءات وكيفية تطبيقها، وهو ما يتم بقيادة جيدة وتدريب العمالة ووضع حوافز لها ارتباطًا بالإنتاج.