وكيلا الشباب والأوقاف بالجيزة يشهدان احتفالية ليلة النصف من شعبان من مركز شباب الحسانين

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، يرافقه الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، احتفالية ليلة النصف من شعبان، بحضور عدد غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة، اليوم الأربعاء، بمركز شباب الحسانين التابع لإدارة شباب منشأة القناطر.

وجاءت الاحتفالية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته، ضرورة استغلال ليلة النصف من شعبان في العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى عظمة شهر شعبان وفضل ليلة النصف من شعبان.



من جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اهتمام وزارة الشباب والرياضة يظهر جليًا في البرامج والمشروعات لتثقيف النشء والشباب، وتعريفهم بصحيح دينهم والعودة إلى القيم والأخلاق الحميدة.

ونوه وكيل الوزارة، بالدور المهم الذي تحمله الوزارة على عاتقها في توصيل المعلومة الصحيحة للنشء والشباب من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات في ظل تحديات العصر المختلفة، كما شكر إدارة شباب منشأة القناطر والقائمين على الحفل ووعد بمشاركة النشء والشباب دائماً بمثل هذه المناسبات.