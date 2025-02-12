الناتو: قدمنا لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 50 مليار يورو في عام 2024

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن حلفاء الناتو تجاوزوا الهدف الذي فرضوه على أنفسهم وقدموا لأوكرانيا مساعدات أمنية تقدر بأكثر من 50 مليار يورو (9ر51 مليار دولار) في عام 2024.

وأضاف روته "تعهد الحلفاء بتزويد أوكرانيا بمساعدات أمنية بقيمة 40 مليار يورو في عام 2024. ولم ينفذ الحلفاء التزاماتهم فحسب، بل تجاوزوها بكثير".

وأكد روته أنه تم تقديم أكثر من نصف المساعدات لأوكرانيا من قبل الحلفاء الأوروبيين وكندا.

وأشار روته إلى أن حلف الناتو سيتخذ خطوة كبيرة نحو ما يطالب به الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وقال روته "أتفق معه على أنه يجب أن نساوي المساعدات الأمنية لأوكرانيا"، مضيفا أنه "لتغيير مسار الصراع بشكل حقيقي، نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود".