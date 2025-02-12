محافظ الدقهلية: رفع إحداثيات أرض الغابة الشجرية في جمصة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وعضوية وكيل وزارة الإسكان، ومدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والإدارة العامة للأملاك، والإدارة العامة للحوكمة والتفتيش، والتنمية الصناعية، والشئون القانونية، والمتغيرات المكانية، ومركز معلومات شبكات المرافق، وأملاك مدينة جمصة، والاستثمار.

وأوضح نائب محافظ الدقهلية، أن مهمة اللجنة التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لرفع إحداثيات مساحة 141.8 فدان أرض الغابة الشجرية تمهيدا لضمها كامتداد للمنطقة الصناعية بجمصه.

وانتقلت اللجنة، بكامل تشكيلها للمرور والمعاينة على الطبيعة على قطع الأراضي الصناعية بالمنطقة الصناعية بجمصة، والتى تقرر سحبها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والبالغ عددها 22 قطعة من 8 مستثمرين لم يقوموا بالإنشاءات خلال 3 سنوات كما ينص العقد، ولم يتقدموا بطلبات استئناف تعامل للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد نائب محافظ الدقهلية، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الصناعة والنقل، وقرارات الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة.