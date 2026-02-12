محافظ الغربية يقود حملة ليلية مكبرة لإعادة الانضباط بشوارع طنطا

قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية في الساعات الأولى بعد منتصف الليل بشوارع حي أول وحي ثان طنطا، لمتابعة تنفيذ حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتجميل، ضمن خطة لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري إلى الشارع الطنطاوي، جاء ذلك في إطار توجيهاته لرؤساء الحيين برفع درجة الجاهزية، والدفع بالمعدات والفرق الميدانية لتنفيذ تحرك واسع يعيد للشوارع انسيابها ومظهرها اللائق.

وجاءت الجولة في أعقاب تكليفات مباشرة أصدرها المحافظ بتجميع معدات النظافة الثقيلة، ولوادر رفع المخلفات، وسيارات الكنس الآلي، وفرق دهان البلدورات وأعمال التجميل، حيث انطلقت الأعمال بشكل متزامن في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التركيز على إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المشهد العام، وتجريد الأتربة وفتح المسارات المرورية بالكامل.

وخلال متابعته الميدانية، حرص المحافظ على التواجد وسط فرق العمل، متابعًا أداء المعدات على أرض الواقع، وموجهًا بسرعة التعامل الفوري مع أي إشغال يتم رصده، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون تهاون. كما شدد على استمرار أعمال تحسين المظهر العام ودهان البلدورات، مؤكدًا أن استعادة الوجه الحضاري لطنطا مسؤولية تبدأ من التزام الأجهزة التنفيذية الكامل في الشارع.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن ملف النظافة ورفع الإشغالات يحظى بأولوية دائمة، وأن العمل الميداني مستمر ولا يرتبط بتوقيت محدد، قائلًا: «لن نسمح بعودة العشوائية إلى شوارع طنطا، وحق المواطن في شارع منظم ونظيف وآمن التزام ثابت، والمتابعة مستمرة لضمان ترسيخ الانضباط بشكل دائم».

ووجّه المحافظ رؤساء حي أول وحي ثان طنطا بضرورة استمرار التواجد الميداني والمتابعة اللحظية لمستوى الأداء، وسرعة رفع أي مخالفات فور ظهورها، مع إعداد تقارير دورية بما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن وشعوره بتحسن ملموس في مستوى الخدمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة محافظة الغربية لإعادة الانضباط الكامل لشوارع العاصمة، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين المشهد البصري بما يليق بتاريخ طنطا ومكانتها، ويعكس الجهد المبذول لخدمة المواطنين وتوفير بيئة حضارية تليق بهم.