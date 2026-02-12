تنطلق في الأقصر، اليوم، فعاليات حملة «بدري آمان» للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وتقام فعاليات الحملة تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إلى جانب هيئة الرعاية الصحية ومحافظة الأقصر.

وتقدم الحملة خدمات الكشف الطبي المجاني المبكر لعدد من الأورام، تشمل أورام الثدي، والرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم، وذلك بهدف رفع معدلات الاكتشاف المبكر وتحسين فرص العلاج والشفاء.

كما تتضمن الحملة تقديم خدمة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للفتيات من سن 9 إلى 15 عامًا، ضمن خطة الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات الحملة بساحة مسجد الشبان المسلمين المتفرع من ميدان الملك عبدالله (التجارة سابقًا)، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تم توجيه الدعوة لأهالي الأقصر إلى الاستفادة من خدمات الحملة، مؤكدة أن الكشف المبكر يمثل أحد أهم سبل الوقاية والحفاظ على الصحة.