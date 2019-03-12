تراجع عدد المواليد في الاتحاد الأوروبي خلال 2017

سجلت أعداد المواليد في الاتحاد الأوروبي في 2017 تراجعًا وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء، أن عدد المواليد في دول التكتل تراجع من 148ر5 مليون مولود في 2016 إلى 075ر5 مليون مولود.

وسجل معدل المواليد في ذلك العام تراجعًا بشكل طفيف من 60ر1 إلى 59ر1 طفل لكل امرأة، كما رصدت الإحصائيات أن الأمهات صرن يلدن للمرة الأولى في سن متقدمة نسبيًا إذ ارتفع المتوسط العمري للأمهات اللاتي يلدن للمرة الأولى من 7ر28 عاما في 2016 إلى 1ر29 عاما في 2017.

وكانت ألمانيا بوصفها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، صاحبة أكبر عدد من المواليد في 2017 بـ784 ألف و901 مولود، تلتها فرنسا ثم بريطانيا.

وفيما يتعلق بما يعرف بـ معدل الخصوبة الإجمالي، كانت فرنسا صاحبة المعدل الأكبر بـ9ر1 مولود لكل امرأة وبفارق كبير عن بقية الدول، فيما وصل هذا المعدل في ألمانيا إلى مستوى أقل بشكل ملحوظ عن متوسط الاتحاد الأوروبي عند 59ر1 مولود لكل امرأة بينما كانت مالطا صاحبة أدنى معدل خصوبة بـ26ر1 مولود لكل امرأة.