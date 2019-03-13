مرتب رئيس فولكسفاجن في 2018 تجاوز ثمانية ملايين يورو

كشف تقرير أعمال لشركة فولكسفاجن الألمانية طُرِحَ في مدينة فولفسبورج اليوم الثلاثاء أن مرتب رئيس الشركة هربرت ديس وصل في العام الماضي إلى نحو 2ر8 مليون يورو.

كان المرتب الذي تقاضاه ديس في 2017 كمدير للعلامة التجارية فولكسفاجن في سيارات الركاب، بلغ 6ر5 مليون يورو، وقد تولى ديس/60 عاما/ رئاسة المجلس التنفيذي لفولكسفاجن في نيسان/أبريل 2018 خلفا لماتياس مولر على خلفية فضيحة الديزل.

وشهدت السنوات الماضية انتقادات متكررة بسبب المكافآت المصروفة لمديري فولكسفاجن بالرغم من أزمة الديزل، وقد عدلت الشركة في السنة المالية 2017، نظامها الخاص بتحديد رواتب أعضاء مجلس الإدارة.

ومنذ ذلك التاريخ، جرى وضع حد أقصى للراتب السنوي لرئيس مجلس الإدارة بعشرة ملايين يورو فيما بلغ هذا الحد بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة 5ر5 مليون يورو.

وفي الوقت الذي سار فيه الاتجاه نحو رفع الرواتب الثابتة، فإن قواعد حساب المكافآت المرتبطة بتحقيق نجاحات صارت أكثر صرامة وأصبحت ترتبط جزئيا بالتطور المستقبلي لأداء الشركة.

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها، فإن فولكسفاجن تمكنت من رفع مبيعاتها في 2018 إلى مستوى غير مسبوق في أي عام مضى حيث وصلت المبيعات إلى 83ر10 مليون سيارة.

وارتفعت أرباح ما بعد احتساب الضرائب بنسبة 6% لتصل إلى 12ر15 مليار يورو.

وتراجعت توقعات الشركة للعام الجاري إذ قال ديس إن من المتوقع أن يكون تأثير الرياح المعاكسة في أسواق مهمة مثل الصين أقوى، لكنه توقع بالرغم من ذلك ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة تصل إلى 5% لتبلغ نفس قيمتها في العام الماضي عند 8ر235 مليار يورو.