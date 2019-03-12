الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية لإثيوبيا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية "إينا" أنه كان في استقبال ماكرون لدى وصوله إلى مطار مدينة لاليبلا رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد وكبار المسؤولين الحكوميين.

وسيجري ماكرون محادثات مع رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيجري محادثات مع رئيسة البلاد سهل ورق زودي، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم بين أعضاء القطاع الخاص من البلدين.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي كان قد زار فرنسا نهاية شهر أكتوبر الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي تعهد فيها ماكرون بأن تساهم فرنسا في صيانة وترميم الكنائس المنحوتة في مدينة لاليبيلا، التي تعد أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.