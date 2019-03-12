اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، اتفاق بريكست للخروج من الاتحاد الأوروبي المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي «ميتًا»، بعد رفضه من قبل مجلس العموم للمرة الثانية.

وطالب خلال كلمته أمام البرلمان البريطاني عقب رفضه اتفاق بريكست، والتي نقلتها فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، بإجراء انتخابات عامة في بلاده، بعد عدم نجاح ماي في التوصل لاتفاق للخروج من أوروبا مجددًا.

وتابع زعيم حزب العمال البريطاني: «سنقدم خطة جديدة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي»، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لاتفاق يمكن التفاوض عليه.

ورفض مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقًا معدلًا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاء التصويت بواقع 391 صوتا مقابل 242 أكدوا دعمهم له.