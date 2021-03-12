أمريكا ودول أوروبية يدينون المتمردين الحوثيين في اليمن بسبب هجماتهم

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أدانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا المتمردين الحوثيين في اليمن بسبب هجماتهم المستمرة، وذلك في بيان مشترك يوم الخميس.

ويعاني اليمن من صراع مدمر على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران منذ أواخر عام 2014.

وأشارت واشنطن ومجموعة الدول الأوروبية إلى الهجوم الذي شنه الحوثيون الشهر الماضي للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالنفط من القوات الحكومية، إلى جانب "التصعيد الكبير" في الهجمات ضد السعودية.

وأوضح البيان أن هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم أزمة إنسانية هي بالفعل حادة.

وكانت السعودية خلال الأسابيع الأخيرة هدفا لهجمات متصاعدة بطائرات بدون طيار وصواريخ من قبل الحوثيين .

وشن التحالف بقيادة السعودية يوم الأحد سلسلة ضربات على العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون بعد اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ تابعة للحوثيين. وقال الحوثيون في وقت لاحق إنهم هاجموا منشأة نفطية سعودية.

وأضاف البيان "جهودنا الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع في اليمن ... تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب. نحث الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام وإنهاء التصعيد المستمر".

ويسيطر الحوثيون على مساحات شاسعة شمالي اليمن ومناطق يعيش فيها حوالي 70% من السكان.

ودفع الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات بالبلد الفقير إلى حافة مجاعة كما دمر المرافق الصحية في البلاد.