جامعة أسوان تشارك فى فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء الأعلى للجامعات

شارك الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، فى فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات.

وأكد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وأضاف عبدالغفار أن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، في ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن البرنامج يستهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب؛ للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع ورؤية مصر 2030.