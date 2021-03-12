الفنان إسماعيل مختار يثمن نشاط فرقة مسرح الاسكندرية

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أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره للنشاط الكبير الذي تقوم به فرقة مسرح الاسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح. مشيرا إلى أن الفرقة تقدم عرضين من انتاجها على مسرحيين مختلفين،بالاضافة إلى تنظيمها ورشة "ابدأ حلمك"والتي بدأت في نسختها الأولى بالمحافظة بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.



وكان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح قد شهد مساء أمس /الخميس/بمدينة الإسكندرية العرضين المسرحيين"حكايات الصياد وأمير البحار"بمسرح بيرم التونسى،و"لسه فاكر" بمسرح ليسيه الحرية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية،وذلك ضمن مبادرة"المؤلف المصري"،التي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.



وتعد"حكايات الصياد وأمير البحار" و"لسه فاكر"من ضمن 10 عروض مسرحية تم إنتاجها ضمن مبادرة "المؤلف مصري"التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار،وقدمتها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي،بهدف تنشيط الحركة المسرحية والكتاب المسرحيين،وتحفيز الشباب على الإبداع.



ويدعو العرض المسرحي"حكايات الصياد وأمير البحار" من خلال أحداثه إلى التركيز على أهمية العلم والأبحاث العلمية التي بها تتقدم الأمم وتزدهر،العرض بطولة علاء زينهم،ابراهيم الملاح،ميدو بريقع، مهند مختار ،سلمى جابر،أحمد العشرى،مريم ايهاب،موسيقى ومؤثرات هشام زيتون،تأليف وإخراج ايهاب مبروك،في حين تدور أحداث عرض"لسه فاكر" في إطار إنساني حول "رجل"يسترجع ذكرياته التي قضاها داخل احد السجون،وهو من تأليف محمد مرسي،وإخراج سامح الحضري.