مسؤولون أمريكيون وإقليميون: إسرائيل استهدفت مالا يقل عن 12 سفينة نفط إيرانية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة كانت في طريقها إلى سوريا، كان معظمها يحمل نفطا إيرانيا .



وأضاف المسؤولون أن هذه الضربات جاءت خشية توجيه أرباح النفط لتمويل التطرف في الشرق الأوسط، وهو ما يعد بمثابة جبهة جديدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.



ومنذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة شملت الألغام المائية لضرب سفن إيرانية أو سفن تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا، في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى بالمنطقة.



وقد واصلت إيران تجارة النفط مع سوريا، وشحنت إليها الملايين من براميل الزيت الخام، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الأمريكية ضد إيران والعقوبات الدولية ضد سوريا.



واستهدفت بعض الهجمات البحرية أيضًا الجهود الإيرانية لنقل شحنات أخرى، تشمل أسلحة في المنطقة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.



ولم يسبق الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية. ومع ذلك، تحدث مسؤولون إيرانيون عن بعض الهجمات في وقت سابق، وقالوا إنهم يشتبهون في تورط إسرائيل فيها.



وتتعرض مواقع عسكرية إيرانية في سورية لهجمات تقول تقارير إن إسرائيل هي التي نفذتها. ولم تعلن إسرائيل عن شن أي هجمات من هذا القبيل ،ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن مرارا أنه لن يتم السماح لإيران بموطئ قدم في سورية.