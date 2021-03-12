محافظ الوادى الجديد يحيل واقعة غرق أطفال بركة الخارجة للنيابة العامة

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إحالة واقعة سقوط 8 أطفال ومصرع ثلاثة منهم فى بركة الصرف الزراعى بالخارجة للنيابة العامة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتحديد المسئولية الجنائية، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا.

ونعي محافظ الوادي الجديد ببالغ الحزن والأسي ضحايا حادث الغرق الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال بالمرحلة الإعدادية بمدينة الخارجة، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وناشد المحافظ المواطنين الحفاظ على أطفالهم القصر والتوعيه بعدم تعريض حياتهم للخطر.

وكان ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط 8 أطفال من على مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة، وغرق 3 منهم ولم يتمكنوا من الخروج فلقوا مصرعهم غرقا.

وجرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى 3 أطفال مصرعهم، وجرى استخراج جثة "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، وجاري استخراج باقي جثث الأطفال الغارقين، وهما سليمان عمرو الشاذلي، 15 سنة، يوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.