الخارجية الروسية: موسكو ستعلن عن قوائم العقوبات الشخصية ضد الغرب قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، أن بلاده أعدت قوائم عقوبات شخصية ضد الغرب وستعلن عنها قريبًا؛ ردًا على العقوبات الغربية.

وقال ريابكوف خلال مقابلة تلفزيونية حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "القوائم جاهزة، نحن نعمل على هذا، وهو إلى حد كبير جزء من العمل اليومي"، مضيفا أن القوائم سيُعلن عنها قريبا.

وأضاف أن موسكو لا ترى أي مؤشر على أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا وأنه لا توجد حاليًا عملية تفاوض في هذا الصدد.

وحذر ريابكوف الولايات المتحدة من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الأمنية، بما في ذلك معاهدة "نيو ستارت"، إذا أبدت واشنطن استعدادها لذلك.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي الحظر الذي فرضته الدول الغربية على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها بأنه "غير قانوني".