بايدن: يجب تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يجب تجنب المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية والروسية في الصراع الأوكراني لأنها يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة.

وكتب بايدن، في تغريدة أمس الجمعة "أريد أن أكون واضحا: سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي" الناتو" بالقوة الكاملة لحلف الناتو المتحد والمحتشد".

وأضاف "ولكن لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا هي حرب عالمية ثالثة. وشيء يجب أن نجتهد لمنعه".

وخلال فعالية للحزب الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا، علق بايدن أيضا على الجدال بشأن التسليم المقترح لطائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وأضاف بايدن "فكرة أن نرسل معدات هجومية وأن يكون لدينا طائرات ودبابات وقطارات تدخل بطيارين أمريكيين وأطقم أمريكية، لا تخدعوا أنفسكم، أيا كان ما تقولونه، هذه تسمى حربا عالمية ثالثة".