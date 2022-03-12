الأوقاف: إعادة فتح مسجد الإمام الحسين بمجرد انتهاء أعمال التطوير

علق عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على غلق مسجد الإمام الحسين، قائلًا إن الأمر يأتي في إطار خطة الدولة المصرية، لتطوير مساجد آل البيت، بما يليق بمكانتها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن وزارة الأوقاف بدأت الأعمال الجزئية في مسجد الإمام الحسين منذ فترة، لافتًا إلى تكليف الهيئة الهندسية بتطوير المسجد؛ نظرًا لكثافة الأعمال وسرعة الانتهاء منها.

وتوجه بالشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما يبذلونه من جهود لتطوير مسجد الإمام الحسين، موضحًا أن غلق المسجد مؤقت؛ نظرًا لكثافة الأعمال داخل المسجد، وحتى تتمكن الهيئة الهندسية من إنهاء الأعمال في أقرب وقت.

وأشار متحدث الأوقاف إلى فتح المسجد بمجرد انتهاء أعمال التطوير، مجيبًا عن إمكانية فتحه خلال شهر رمضان أو بعده: «بمجرد أن تنتهي الهيئة الهندسية من أعمال التطوير الكلي للمسجد، سنعلن إعادة الفتح».

ونفى مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف وجود قرار بغلق مسجد الإمام الحسين في رمضان بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قرار الغلق الحالي بالمسجد بسبب أعمال الصيانة والترميم.

ولفت المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه يوجد أعمال صيانة في بعض الأماكن في المسجد قد تستمر لشهر رمضان المقبل، ما يصعب على المصلين أداء الصلاة، حال استمرار أعمال الصيانة.