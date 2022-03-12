محمد رمضان يرد على منتقدي بوستر «المشوار»: لما تتفرج هتفهم

علق الفنان محمد رمضان على سخرية عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صورة بوستر مسلسله «المشوار»، والذي يظهر به وهو يحمل حقيبة بين يده، والحقيبة تظهر في الصورة مثبت عليها عجلات لسهولة الحركة، وعلقوا عليها: "ياسطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص!".



ورد محمد رمضان على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "يا حبيب الاسطى.. لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال ع الراس، هو أي استعجال وخلاص!.. ومش يمكن فيها كتاب دين".



وكان محمد رمضان كشف عن بوستر مسلسله الجديد «المشوار»، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني القادم 2022، بمشاركة دينا الشربيني، ومن إخراج محمد ياسين.



ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، معلقا: «جمهورنا الجبار جيناكم بالمشوار.. كل سنة وانتم طيبين وتمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة.. ثقة في الله نجاح».



مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، حنان يوسف، أحمد كمال، كارولين خليل، ثراء جبيل، ملك قورة، محمد عز، محمود الليثي، ندى موسى، محسن منصور، سارة عبد الرحمن، مهرة مدحت، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.



يشار إلى أن محمد رمضان، طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام شندي، وألحانه وتوزيعه، وإخراج ياسر سامي.