واشنطن تنفي التوصل إلى اتفاق مع طهران لتبادل سجناء

نفى مسئول بالبيت الأبيض صحة ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل السجناء، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران.



وقال عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي، اليوم الأحد، إن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لتبادل سجناء، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم "كاذبة".



وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة. وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، أعتقد أننا سنشهد تبادلا للأسرى خلال فترة وجيزة"، بحسب وكالة رويترز.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة".



وقال مصدر مطلع على المحادثات إن تبادل السجناء "صار أقرب مما كان عليه في أي وقت مضى"، لكن إحدى النقاط العالقة المتبقية مرتبطة بسبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية في كوريا الجنوبية.



وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات، "الجوانب اللوجستية لكيفية تبادل هذه الأموال وكيفية توفير الرقابة لم يتم حلها".



وأضاف المصدر أن قطر وسويسرا تشاركان في محادثات تبادل السجناء. وقالت مصادر إيرانية إن دولتين بالمنطقة تشاركان في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.