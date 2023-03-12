وكيل تعليم الغربية يتابع مدارس إدارة شرق طنطا

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أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

وخلال متابعته، لمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الصباغ الابتدائية.

وحضر طابور الصباح، وتحية العلم، مشيدا بالبرنامج الإذاعي للمدرسة، والذي تناول موضوع المشروعات القومية والجمهورية الجديدة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية؛ لتنمية قرى الريف المصري بمحافظات الجمهورية.

وخلال الطابور، ألقى وكيل الوزارة، كلمة أكد فيها ضرورة التدريب على خطة الإخلاء؛ لمواجهة الأزمات والكوارث، وضرورة الالتزام بالمنشورات الأمنية الواردة في هذا الشأن.

وحث جميع المعلمين على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدرسة، وتنظيم مسابقات تعليمية بين الطلاب.

ثم توجه وكيل الوزارة، إلى مدرسة إخناواي الابتدائية رقم 1، وإخناواي الإعدادية المشتركة، وتفقد الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة؛ للاطمئنان على حسن السير العملية التعليمية.

وشهد حصة للغة العربية بفصلي 6/1، 6/2، واطمأن على المستوى التحصيلي للطلاب، موجها بضرورة استخدام استراتيجيات التعلم داخل الفصول، والتفاعل الطلابي مع المعلم داخل الفصل، وتأكد من سلامة وصلاحية التغذية المدرسية.

ووجه بضرورة توزيعها على جميع الطلاب الحاضرين، مؤكدا ضرورة تسجيل الغياب الإلكتروني بصفة منتظمة.

وكلف وكيل تعليم الغربية، إدارة المدرسة، بضرورة إعلان مجموعات الدعم المدرسية في مكان ظاهر للطلاب، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة.

وشدد على ضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة، وانتظام العملية التعليمية.