مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن أسماء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ24

تنطلق فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، 14 مارس الجاري بمدينة الإسماعيلية.

وأعلن رئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، أسماء لجان تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية وتترأسها صانعة الأفلام الألمانية، سيسيل تولي بولونيسيك، والتي درست علوم الإدارة والثقافة في باريس وبرلين، كما درست إنتاج الأفلام بالأكاديمية الألمانية للسينما والتلفزيون ببرلين، وشاركت بالإنتاج لعدد من الأفلام الروائية، كما حازت على جوائز دولية هامة ومناصب إدارية في مهرجانات دولية.

وينضم معها في لجنة التحكيم كلً من "لي كينج هو"، من كوريا الجنوبية، والتي تخرجت من جامعة يوانج للفنون والتصميم، وشاركت في الكثير من أعمال التحريك بالمسرح والتلفزيون، وعملت في العديد من المهرجانات السينمائية من بينها مهرجان سيول للكارتون والتحريك ومهرجان بوسان السينمائي الدولي ،ومهرجان رسوم التحريك الكورية المستقل.

وكما يشارك أيضا في لجنة التحكيم المخرجة والكاتبة والمنتجة "ميس دروزة"، من الأردن والتي عملت في عمان والقاهرة وبيروت في الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والجرافيك، وإنتاج الأفلام الوثائقية التلفزيونية، وتقيم حاليا في مصر وتعمل في تدريس الكتابة السينمائية.

كما تتضمن لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية، من سويسرا، "مجيد موفاسيغي"، وهو مخرج وناقد ومحاضر مقيم في زيورخ، درس في قسم الدراما بمعهد الفنون والعمارة بطهران وعمل كمخرج مسرحي ومساعد إخراج في السينما والتلفزيون، كما درس الإخراج في معهد "غيراسيموف للسينما"، بجامعة موسكو بروسيا، تحت إشراف أحد أشهر فناني روسيا "فاديم عبدراشيتوف"، وشارك "موفاسيغي" في العديد من الورش الفنية، وتم اختيار أفلامه القصيرة والوثائقية للعرض بعدد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية.

ومن مصر دكتورة سلمي مبارك، أستاذ الأدب المقارن والفنون والأداب بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهي عضو خبير في لجنة ألفاظ الحضارة بمجمع اللغة العربية، لكتابة أول معجم عن السينما في مصر، وأيضا عضو لجنة الإدارة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، كما أنها عضو في العديد من المسابقات الأدبية والسينمائية.

كما أعلنت إدارة المهرجان أسماء لجنتي تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتحريك، وجاءت الآتي:

من فرنسا، المخرجة وكاتبة السيناريو "آنا صوفيا جاك"، مدير لمهرجان Court Très السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وهي كاتبة صحفية في العديد من الصحف والمواقع الفرنسية.

ومن الجزائر "نبيلة رزايق"، مستشارة ثقافية وفنية مستقلة، حاصلة على ليسانس تاريخ من جامعة الجزائر، وبدأت حياتها المهنية كأستاذ للتاريخ والجغرافيا إلى جانب عملها بالصحافة المكتوبة، والتحقت بفريق مهرجان تاغيت للفيلم القصير وتولت إدارة مهرجان وهران للفيلم العربي فنيا حتى 2011، و"سجني بومان" من لاتفيا، وهي صانعة أفلام مستقلة درست الفلسفة وتخرجت من جامعة موسكو بروسيا وتقييم حاليا بالولايات، ولها العديد من أفلام التحريك وحصلت على العديد من الجوائز فى مهرجانات دولية.

و"فاسيليس سي كراماتسانيس" من أثينا باليونان، ورئيس مهرجان Animasyros الدولي للرسوم المتحركة، درس القانون بجامعة أرسطو والدراسات العليا في جامعة روتردام وهامبورج، وفي عام 2018 حصل على وسام "فارس" الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية.

ومن مصر، المخرجة نادين خان، حاصلة على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالي للسينما وأخرجت العديد من الأفلام الروائية منها "هرج ومرج" الذي حاز على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان دبي السينمائي الدولي 2012، وكذلك جائزة أفضل فيلم من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر 2013 ومهرجان مسقط السينمائي الدولي بعمان 2014.

كما عرض فيلمها الروائي الثاني "أبو صدام" عام 2021 بالمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على جائزة أفضل ممثل.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفي بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.