إقبال جماهيري كبير على عرض «قصاصات من ورق» في ختام المهرجان المسرحي

اختتم اليوم الرابع للدورة السابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، بتقديم العرض المسرحي «قصاصات من ورق»، لفرقة خربشة الحرة المستقلة، من جنوب مصر، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، وعدد كبير من المسرحيين، بجنوب مصر، ووفود المهرجان، والجمهور العام.

وقُدم العرض، ليلة أمس بقصر ثقافة قنا للمرة الثانية، وذلك بعد عرضه للمرة الأولى، لطلاب وطالبات مدارس نجع حمادي في ثان أيام المهرجان الأربعاء 8 مارس.

عرض «قصاصات من ورق» الذي عرض بقصر الثقافة يدور حول واحدة من قصص الجنوب، بين عاشقين، من عائلة واحدة، وهما أبناء العم، ويطرح العرض مظاهر للخير والشر، بداخل الإنسان وأطماعه الشخصية، ويرتكز العرض على تقديم مظاهر القيود والضغوط التي تمارس على المرأة في صعيد مصر، بدءًا من صغرها، وهي في مرحلة الصبا، وعندما تُعد للزواج، وقضية زواجها، الضروري من ابن عمها، للعرف السائد في بلادها.

كما يتناول العرض صورًا للعادات والتقاليد التي تميز وتفرد بها المجتمع في الصعيد، وخاصة من التوريث، وحرمان الأبناء الإناث من الميراث، من آبائهم، وخاصة الأرض، والثأر، وتتصاعد الأحداث حتى تنتهي بحصار الأنثى من قبل العادات البالية، في الصعيد ليؤكد أن استمرار الأعراف والتقاليد، البالية لن تتغير، فيما يقرر واحد من أبناء الجيل الجديد من الأبناء أنه رافض لهذه الأعراف، وخاصة الثأر وما يعمل على انتشار الدم دائما بين أسر الصعيد.

يشار إلى أن عرض «قصاصات من ورق» من تمثيل محمود جابر، أدهم جابر، دياب كمال، شريف عبد العظيم، أحمد البدوي، حسين خالد، خالد سيف، كريم رمضان، محمود حمدي، إيهاب أحمد، مكاريوس إيميل، إيمان متولي، آمنة عاطف، آية عبد الرحيم، ولاء عصمت، صباح محمد، مدير الفرقة أحمد حسن عبد المجيد "ميدو" مخرج منفذ أحمد حسين، مساعدين الاخراج عمرو صابر، سيد عبد العاطي، والعرض من تأليف محمد موسى، سينوغرافيا وإخراج مصطفى إبراهيم.

وانطلق المهرجان الدولي لمسرح شباب الجنوب الثلاثاء 7 مارس على خشبة مسرح قصر ثقافة قنا، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور كوكبة من المسرحيين، من مصر والوطن العربي، ووفود الدول الأجنبية المشاركة، بالمهرجان، من فلسطين، الجزائر، العراق، إسبانيا، سلطنة عمان، إقليم كردستان/العراق،السويد، كندا، بولندا، فرنسا، تونس، ألمانيا، وحضور الفنان محمود الحديني، والفنانة والمخرجة عبير علي، والكاتبة صفاء البيلي، أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، والمؤلف والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، دكتور أبو الحسن سلام، دكتورة عايدة علام، أستاذ الديكور المتفرغ بالمعهد العالي للفنون المسرحية من مصر، أستاذ السينوغرافيا والتقنيات المسرحية، ورئيس قسم علوم المسرح الأسبق بكلية الآداب جامعة حلوان، والمخرج أحمد السيد، وأشرف غريب الداووي، محافظ قنا.