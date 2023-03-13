بايدن يطلب من يون أن يترأس الجلسة الكاملة في قمة الديمقراطية المقبلة

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طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا من الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك- يول رئاسة الجلسة الكاملة للقمة الثانية من أجل الديمقراطية، وفقًا لما ذكره مكتب يون اليوم الأحد.

ونشرت صورة ممسوحة ضوئيًا لرسالة بايدن الأخيرة إلى يون يطلب منه "قيادة إحدى الجلسات العامة الخمس" في 29 مارس، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ومن المقرر أن تعقد القمة يومي 29 و30 مارس وتستضيفها بصورة مشتركة كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وهولندا وزامبيا. هو تجمع لقادة العالم في شكل افتراضي وجلسات عامة.

وقال بايدن في الرسالة إن تعاون يون الوثيق والدؤوب ساعد في ضمان نجاح هذه القمة، وفقا لوكالة يونهاب.

وأضاف بايدن أن المشاركة في استضافة الحدث: "تعزز حقيقة أن الديمقراطية هي طموح مشترك ومسؤولية مشتركة يجب علينا جميعًا التمسك بها".