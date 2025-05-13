متحدث الوزراء يكشف أهمية مشروع مصنع مواسير الدكتايل الصيني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء لمصنع شين شينج الصيني لإنتاج مواسير الدكتايل في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، أن المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لجذب الاستثمارات الصناعية النوعية.

وأشار إلى أن المصنع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي الدولي، ويعكس الحرص على متابعة التطورات التي تشهدها المنطقة الصناعية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأوضح أن منتجات المصنع من المواسير المصنعة تُستخدم في المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية الحديثة التي تنفذها الدولة، وهو ما يسهم في توطين صناعة استراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يعني توفير العملة الصعبة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن تنفيذ المصنع خلال عام واحد فقط يعد إنجازًا كبيرًا، مضيفًا أن المشروع يكتسب أهمية إضافية من حيث توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية المهمة في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.