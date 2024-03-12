بن غفير يطالب بشن حرب على حزب الله ردا على إطلاق 100صاروخ على إسرائيل

انتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف جالانت بعدما أطلق حزب الله أكثر من مئة صاروخ على شمال إسرائيل، مطالبا بشن حرب الآن على الحزب.

وقال بن غفير في بيان: "جالانت، الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟"، مضيفا: "تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على دولة إسرائيل، وأنتم تجلسون فى هدوء؟، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع: "يتعين علينا أن نبدأ بالرد وشن هجوم - الحرب الآن".

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رد بشن العديد من الهجمات على البنية التحتية لحزب الله في لبنان.

من جانبها، قالت قناة المنار" التابعة لحزب الله اللبناني إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت منطقة "ضهور العيرون" في خراج بلدة "سرعين" في البقاع شرق لبنان".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بسقوط قتيل وثمانية جرحى جراء الغارات الإسرائيلية.