إسبانيا توافق على صفقة اندماج ضخمة في سوق الاتصالات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت الحكومة الإسبانية على اندماج شركتي اتصالات لتكوين أكبر شركة للهاتف المحمول في البلاد، بعد موافقة المفوضية الأوروبية على الصفقة.

وقال وزير التحول الرقمي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا اليوم الثلاثاء إن اندماج شركتي أورانج إسبانا وماس موبايل سيؤدي إلى قيام شركة تقدر قيمتها السوقية بحوالي 6ر18 مليار يورو (3ر20 مليار دولار)، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة الشهر الماضي.

وستحل شركة اتصالات الهاتف المحمول الفرنسية العملاقة أورانج محل فرعها الإسباني أورانج أسبانا في الكيان الجديد الذي لم يتم تحديد اسمه بعد. كما لم يتم الكشف عن مقر رئاسة الشركة الجديدة حتى الآن.

وقال وزير التحول الرقمي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسبانية إنه "نتيجة هذا الاندماج ستكون موفر خدمة كبير في إسبانيا يضم أكثر من 30 مليون مشترك في الهاتف المحمول وأكثر من 7 ملايين مشترك في خدمة الإنترنت وأكثر من مليوني مشترك في خدمة البث التلفزيوني".

وأضاف أن الصفقة ستؤدي أيضا إلى ضخ استثمارات كبيرة جديدة في قطاع الاتصالات الإسباني.

من المتوقع اتمام صفقة الاندماج خلال الربع الحالي من العام أو في بداية الربع الثاني، وقد تسعى الشركة الجديدة إلى إدراج أسهمها في البورصة.

ووفقا لبيانات جهاز تنظيم قطاع الاتصالات في إسبانيا توجد 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول في البلاد وهي موفيستار التابعة لمجموعة تيليفونيكا وتبلغ حصتها 1ر27% من السوق تليها أورانج إسبانا بحصة قدرها 9ر21% وفودافون إسبانا وحصتها 6ر21% ثم ماس موبايل 3ر20% من السوق.

وفي الخريف الماضي، أعلنت مجموعة فودافون البريطانية اعتزامها بيع فرعها في إسبانيا إلى شركة زيجونا كوميونيكشنز الموجود مقرها في لندن مقابل 5 مليارات جنيه إسترليني.

ووافقت المفوضية الأوروبية على هذه الصفقة التي تنتظر موافقة الحكومة الإسبانية عليها. والمتوقع اتمام الصفقة خلال الصيف المقبل.