 بعد تأخير لعدة أشهر.. إسرائيل تسمح بنقل شحنة طحين أمريكية إلى غزة - بوابة الشروق
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بعد تأخير لعدة أشهر.. إسرائيل تسمح بنقل شحنة طحين أمريكية إلى غزة

بيت لحم - معا
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 4:47 م

بعد تأخير لشهرين، تم السماح بنقل شحنة طحين أميركية كانت في ميناء أسدود إلى قطاع غزة، حيث كان يعارض كبار المسئولين الإسرائيليين السماح بإدخالها للقطاع.

ومن المفترض أن تكفي الشحنة التي تحتوي على 114 ألف طن من الدقيق سكان غزة لعدة أشهر.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير، أن الدقيق سيمر، لكن الشحنة تأخرت بسبب اعتراضات المسئولين الحكوميين.

في الوقت نفسه، أبحرت هذا الصباح سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإسبانية Open Arms، والتي كانت تنتظر بضعة أيام في ميناء لارنكا في قبرص للقيام بأول رحلة من نوعها في الحرب على غزة.

وتحمل السفينة 200 طن من الدقيق ومنتجات غذائية مختلفة، وقد حدد الاتحاد الأوروبي رحلتها إلى غزة بأنها "رحلة تجريبية" للمسار البحري الآمن المخطط له من قبرص إلى القطاع.


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