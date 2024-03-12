وزير الدفاع الألماني: ضابط كبير انضم أيضا إلى مكالمة مسربة على خط غير آمن

واجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضباطا بارزين اعترضت روسيا محادثتهم بعد اجتماع دفاعي خاص يوم الاثنين ، وكشف أيضا أن قائد القوات الجوية انضم أيضا إلى المكالمة الهاتفية على خط غير آمن.

ونشرت إحدى وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق من هذا الشهر مناقشة لكبار ضباط القوات الجوية يناقشون إمكانيات نشر صواريخ كروز الألمانية من طراز توروس في أوكرانيا.

واعترضت أجهزة الاستخبارات الروسية المكالمة التي انضم إليها واحد على الأقل من الضباط باستخدام اتصال غير مشفر.

وقال بيستوريوس يوم الاثنين إن مفتش سلاح الجو إنجو جيرهارتس كان الثاني من بين المسؤولين الأربعة الذين تم الاتصال بهم للانضمام إلى المناقشة باستخدام خط غير آمن.

وأوضح أن مناقشة أي عواقب لهذا الأمر سابقة لأوانها حيث تجري المزيد من التحقيقات.

لكنه أضاف: "لست مستعدا، وأريد أن أوضح ذلك مرة أخرى، لالتقاط طعم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هنا وإقالة أفضل ضباطي، سواء ارتكبوا خطأ أم لا".

وقال بيستوريوس بعد اجتماع لجنة الدفاع: "سيكون هذا بالضبط ما يتوقعه فلاديمير بوتين منا".

وخلال المكالمة، ناقش الضباط سيناريوهات نشر صاروخ كروز الألماني إذا تم تسليم توروس إلى أوكرانيا.

واستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا توريد صواريخ توروس إلى أوكرانيا، على الرغم من الطلبات العديدة من كييف، بحجة أنه يخشى أن تنجر ألمانيا بشكل أعمق إلى الحرب التي شنتها روسيا في شباط/فبراير 2022.

ورفض شولتس مرة أخرى بوضوح تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس".

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في برلين يوم الاثنين: "وضوحي قائم. إن وظيفتي كمستشار وكرئيس للحكومة، أن أكون دقيقا وألا أثير أي توقعات مضللة. إجاباتي واضحة في المقابل". وسئل عما إذا كان مثل وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يرى مقايضة الصواريخ مع بريطانيا بدلا من التسليم المباشر كخيار.

وكانت بيربوك قد وصفت في وقت سابق عملية مقايضة، حيث ستسلم ألمانيا صواريخ كروز "توروس" إلى بريطانيا وتسلم لندن المزيد من صواريخ ستورم شادوز من مخزوناتها إلى أوكرانيا في المقابل، بأنها "خيار". ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مثل هذا النهج، وفقا لمقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج.

وأكد شولتس أنه لا يعتبر نشر صواريخ توروس مبررا، وهذا هو السبب في أن هذه القضية "لم تكن مباشرة ولا غير مباشرة".

وطلبت أوكرانيا صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر من ألمانيا في أيار/مايو. ورفض شولتس الطلب لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر ثم مرة أخرى قبل أسبوعين.

وكرر شولتس يوم الاثنين موقفه الرافض لتسليم نظام الأسلحة إلى الأوكرانيين، قائلا إنه يخشى أن تنجر ألمانيا إلى الحرب.

وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون الألمان بشدة مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز، مع عدم اتفاق جميع أعضاء الائتلاف الثلاثي الحاكم على هذه المسألة.

وهناك مؤشرات على أن بعض أعضاء الأحزاب الحاكمة الثلاثة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، قد يخالفون خط الحكومة ويدعمون توريد الصواريخ إلى كييف.

ووافقت ماري أجنيس شتراك تسيمرمان، من الحزب الديمقراطي الحر والتي ترأس لجنة الدفاع، على اقتراح مماثل قدمته المعارضة قبل أسبوعين، وقالت إنها ستفعل الشيء نفسه هذه المرة.

وشكك زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض في ألمانيا فريدريش ميرز في احتمال تبادل الصواريخ لكنه قال إنه منفتح على ذلك من حيث المبدأ. وقال ميرز: "قد يكون هذا ثاني أفضل حل لتحقيق الهدف، لكنه ليس مشرفا بشكل خاص".

وكان لمشرعين ألمان آخرين من الأحزاب الحاكمة والمعارضة على حد سواء كلمات أقوى لرفض شولتس المستمر تزويد صواريخ توروس المتطورة، التي تكون أقل وضوحا للاكتشاف وقادرة على ضرب الأهداف على بعد 500 كيلومتر.

وانتقد خبير الشؤون الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي نوربرت روتجن والسياسي في حزب الخضر أنطون هوفرايتر، شولتس بشدة في مقال بصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج.

واتهما شولتس بـ "الانهزامية الكارثية" و "ضعف التواصل بشكل كبير".

وتعليقا على حججه ضد تزويد الصواريخ، انتقدا المستشار لنشر الخوف والرعب بين السكان.

وقالا إن ادعاء شولتس بأن شحنات توروس ستجعل ألمانيا طرفا في الحرب "غير صحيح من الناحية الواقعية والقانونية".

وقد تصل القضية إلى ذروتها يوم الخميس عندما تهدف المعارضة إلى الدعوة إلى إجراء تصويت في البوندستاج لتزويد أوكرانيا بصواريخ توروس.