أردوغان: الغرب وإسرائيل أشعلا النار في العالم من أجل مصالحهما الخاصة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل وداعميها الغربيين في مواجهة "الهجمات المتهورة" التي تشنها إدارة نتنياهو على قطاع غزة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي صباح" التركية.

جاء ذلك خلال افتتاح أردوغان مركزا ثقافيا في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، يحمل اسم مجلة شهيرة أسسها محمد عاكف إرسوي، مؤلف النشيد الوطني التركي، كما يصادف يوم الثلاثاء الذكرى الـ103 لاعتماد الجمهورية التركية الناشئة النشيد الوطني.

وقال: "الغرب وإسرائيل أشعلا النار في العالم من أجل مصالحهما الخاصة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاولون إضفاء الشرعية على أعمال إسرائيل الوحشية في غزة بينما يروجون لقيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أماكن أخرى. يجب ألا نتبع خطاهم".

وأضاف "لا يمكن لسحرة العصر الحديث طمس الحقيقة. الأمر نفسه في تركيا. لا أحد يستطيع أن يبيع الظلام على أنه (نور) لشعبنا".

يذكر أن تركيا تؤيد حل الدولتين، وتشارك في الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.