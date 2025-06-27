بوتين يشيد بجهود ترامب بشأن حرب أوكرانيا ويبدي انفتاحه على محادثات مستقبلية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس" على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك، قال بوتين إنه لا يزال منفتحا على إجراء محادثات مستقبلية.

وتابع بوتين: "أنا مستعد دائما للانخراط في حوار وعقد لقاء."لكنه شدد على أن أي لقاء من هذا النوع يحتاج إلى تحضير دقيق لتحقيق تقدم ملموس، مشيرا إلى أنه من المستبعد إجراء محادثات في المستقبل القريب".

وأشاد بوتين بترامب لإحيائه قنوات الاتصال الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى إحراز تقدم رغم استمرار الصعوبات.

وقال بوتين، إنه رغم استمرار وجود بعض القضايا العالقة، فإن وزارتي الخارجية والأجهزة الأمنية في البلدين عادتا للتواصل مجددا، وهو أمر بالغ الأهمية في "مكافحة الإرهاب".

وفيما يخص أوكرانيا، جدد بوتين استعداده للانخراط في حوار، رغم وجود خلافات كبيرة بين المطالب التي طرحتها موسكو وكييف في المفاوضات الأخيرة الرامية إلى إنهاء النزاع.

وتعهد بوتين بمواصلة المحادثات بعد الانتهاء من عمليات تبادل الأسرى المعلقة.