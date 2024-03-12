علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الجونة، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

ويدخل الجونة مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول ومحمد الدغيمي.

خط الوسط: نور السيد، رضا صلاح وإيمانوييل لاكي.

الهجوم: أرنود، أحمد محمود وفرانك إيتونجا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد مسعود، صبري رحيل، إيفونا، محمد العوكش، أشرف مجدي، عبد الله عبادي، كريست بيكالي، سيف شيكا ومازن ياسر.