إسرائيل: مهاجمة 4500 هدف لجماعة حزب الله ومقتل 300 من نشطائها منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف حوالي 4500 هدف لجماعة حزب الله، معظمها في لبنان ولكنه شن أيضا هجمات على أهداف للجماعة في سوريا، وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 300 من عناصر جماعة حزب الله، من بينهم خمسة من كبار القادة، وأصيب 750 آخرون في الغارات الإسرائيلية، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، قادت القيادة الشمالية ضربات جوية ضد أكثر من 1200 هدف و3100 موقع آخر باستخدام المدفعية والدبابات.

وأضاف الجيش "شملت الأهداف مستودعات الأسلحة، والمباني التي تستخدمها جماعة حزب الله لشن الهجمات، وأكثر من 150 نقطة مراقبة على طول الحدود، ونحو 70 مركز قيادة حيث يتجمع النشطاء "الإرهابيون، وأكثر من 50 موقعا مهما لإطلاق الصواريخ، وعشرات الخلايا التي تطلق الصواريخ المضادة للدبابات".

وتابع الجيش الإسرائيلي إن “ضرباته المكثفة” ضد جماعة حزب الله تلحق الضرر “بالقدرات الجوية والبرية للجماعة وكذلك قيادتها العليا”.

واستطرد: “يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي باستمرار على إخراج قوات جماعة حزب الله وأنظمتها من جنوب لبنان، وقد نفذ هجمات كبيرة في هذه المنطقة”.

وفي الآونة الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي أيضًا هجماته في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان، وهي معقل لجماعة حزب الله.

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر جماعة حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات حماس على الدولة العبرية.