أول تعليق من روسيا على مقترح وقف الحرب شهرا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تريد أن تستبق الأحداث في مسألة وقف إطلاق النار المقترحة، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على المعلومات أولاً من الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال المتحدث اسم الرئاسة الروسية للصحفيين، إن وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي، قالا أمس، إنهما سينقلان إلى موسكو معلومات مفصلة حول جوهر المحادثات التي جرت في جدة عبر قنواتٍ دبلوماسية.

وأشار إلى أن «روسيا كانت لديها اتصالات مجدولة مع الأمريكيين في هذه الأيام»، متوقعًا «الحصول على المعلومات الكاملة، خلال تلك الاتصالات».

وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها «سريعا جدا» إذا لزم الأمر.

والثلاثاء عقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا مباحثات في السعودية، بهدف إزالة الخلاف بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي ختام المحادثات، أعلنت أوكرانيا موافقتها على مقترح أمريكي بهدنة 30 يوما في الحرب مع روسيا، بينما أعلنت واشنطن بدورها استئناف دعمها العسكري الذي كان محوريا في مساعدة كييف لمواجهة الحرب مع الجانب الروسي.

وقالت كييف إن تنفيذ هذا المقترح يتوقف على موافقة موسكو أيضا.



