فرقة الغربية للفنون الشعبية تتألق في ليالي رمضان بالمحلة

استقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الثلاثاء، ليلة جديدة من الليالي الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وتضمنت فعاليات الحفل الفني الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عرضا فنيا لفرقة الغربية للفنون الشعبية، والتي قدمت بقيادة المدرب الفنان رامي جوهر، وموسيقى محمد العربي، باقة منوعة من التابلوهات الإستعراضية، التي عكست الطابع التراثي لمحافظة الغربية، ومن بينها: التنورة، سوق النحاسين، الفلاحين، الغوازي، الذكر، والحجالة.

يذكر أن احتفالات الغربية مستمرة طيلة شهر رمضان، حيث تختتم الفعاليات اليوم الأربعاء على مسرح 23 يوليو بالمحلة، فيما يستقبل المركز الثقافي بطنطا الاحتفالات، مساء يوم الخميس المقبل، ولمدة 4 ليال متتالية، كما يتضمن برنامج الاحتفالات عدد من الورش الفنية، وذلك بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.

وضمن الأنشطة التثقيفية والتوعوية والفنية، واصلت المواقع الثقافية بالغربية تنفيذ الفعاليات للاحتفال بشهر رمضان، من خلال ندوة بقصر ثقافة المحلة الكبرى، بعنوان "الصوم المقبول"، وورشة حكي بمكتبة كفر حجازي، وورشة فنية للأطفال لتصميم فانوس رمضان، بقصر ثقافة الطفل بطنطا.