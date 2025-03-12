شركة إرنست روس: قبطان سفينة الشحن التي اصطدمت بناقلة أمريكية روسي الجنسية

قالت الشركة المالكة لسفينة شحن اصطدمت بناقلة أمريكية، إن قبطان السفينة، الذي مازال محتجزا لدى الشرطة البريطانية روسي الجنسية.

وكانت الشرطة بشمال شرق إنجلترا قد اعتقلت القبطان / 59 عاما/ ، الذي لم تذكر اسمه، أمس الثلاثاء للاشتباه في تورطه في القتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم. ولم يتم توجيه اتهامات للقبطان.

وقالت شركة إرنست روس، التي تمتلك سفينة سولونج للشحن التي تحمل علم البرتغال، إن طاقم عمل السفينة المؤلف من 14 شخصا من الروس والفلبينيين.

وكانت سفينة الشحن قد اصطدمت أمس الأول الاثنين بناقلة ام في ستينا إيماكيوليت التي تنقل وقود الطائرات للجيش الأمريكي في بحر الشمال قبالة شرق إنجلترا، مما أدى لاندلاع النيران في السفينة والناقلة الأمريكية. وقد فٌقد بحار من سفينة سولونج ويعتقد أنه لقى حتفه.