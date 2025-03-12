باكستان: مقتل جميع مهاجمي قطار الركاب و21 رهينة وتحرير باقي المسافرين

كويتا (باكستان) 12 مارس / آذار (أ ب) – قال مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، إن المتمردين الذين هاجموا قطار ركاب يقل 440 راكبا في جنوب غربي باكستان المضطرب قتلوا 21 رهينة قبل أن تتمكن قوات الأمن من قتل جميع المهاجمين البالغ عددهم 33، وإنقاذ جميع الركاب الآخرين.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر إن جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية كانت وراء الهجوم، وإن العملية العسكرية "انتهت بنجاح وفق المخطط لها."

وأوضح تارر أنه لم يُقتل أي راكب نتيجة العملية، وأشاد بالجيش لـ"منعه كارثة محتملة." وأكد رئيس وزراء إقليم بلوشستان، سرفراز بوجتي، أمام المجلس الإقليمي أن القوات قتلت جميع المسلحين المتورطين.

وقال المتحدث العسكري، اللفتنانت جنرال أحمد شريف، لوسائل الإعلام المحلية، إن ثلاثة جنود كانوا يحرسون المسار قتلوا أيضا في الهجوم الذي بدأ أمس الثلاثاء في إقليم بلوشستان المضطرب.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية مسؤوليتها عن مهاجمة القطار داخل نفق في منطقة نائية من إقليم بلوشستان. وقال المتحدث باسمها، جياند بلوش، إن الجماعة مستعدة للإفراج عن الركاب إذا وافقت السلطات على إطلاق سراح مسلحين محتجزين.

ويستهدف جيش تحرير بلوشستان بانتظام قوات الأمن الباكستانية، وقد هاجم في السابق مدنيين أيضا، بمن فيهم مواطنون صينيون يعملون في مشاريع بمليارات الدولارات ضمن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

وتستضيف باكستان آلاف العمال الصينيين الذين يشاركون في بناء مشاريع بنية تحتية كبرى، منها موانئ ومطارات في بلوشستان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن بلادها "ستواصل دعم باكستان بحزم في تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب."