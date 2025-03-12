بايرن ميونيخ يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية أمام ليفركوزن

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على مضيفه باير ليفركوزن وتغلب عليه بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وحسم بايرن ميونيخ مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثية نظيفة، ليتفوق في مجموع المباراتين بخمسة أهداف دون رد.

وسجل النادي البافاري هدفيه في الشوط الثاني حيث تقدم القناص الإنجليزي هاري كين بهدف في الدقيقة 52 ثم أضاف المدافع الكندي ألفونسو ديفيز الهدف الثاني في الدقيقة 71.

واستعاد بايرن اتزانه بعد خسارته أمام مضيفه بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية للبوندسليجا، في الوقت الذي تواصلت فيه معاناة ليفركوزن حامل لقب الدوري الالماني بعد خسارته السبت الماضي أمام ضيفه فيردر بريمن بهدفين دون رد.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 61 نقطة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفركوزن.

وكان ليفركوزن قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عندما تهيأت الكرة لجرانيت تشاكا خارج منطقة الجزاء، ليمررها إلى آرثر أوجوستو، الذي مرر بدوره إلى إزيكيل بالابيوس داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها مرت بمحاذاة المرمى البافاري.

ورد بايرن ميونيخ بهجمة سريعة انتهت بتصويبة قوية من هاري كين من على حدود منطقة الجزاء، لكن لوكاس هراديكي حارس ليفركوزن وقف له بالمرصاد.

وكاد باتريك شيك أن يحرز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 حينما وصلت له الكرة خارج منطقة الجزاء، ليراوغ دايوتشانكولي اباميكانو، ويسدد صوب المرمى لكن الكرة مرت على مسافة قريبة من شباك بايرن.

وأجرى الإسباني تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة 39 بخروج المدافع ماريو هيرموسو للإصابة ونزول روبرت أندريتش.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن، أولى تغييراته بخروج كونارد لامير ونزول يوسيب ستانيشيتش.

وكان مايكل أوليس قريبا من تسجيل هدف السبق للنادي البافاري في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة من هاري كين، وشق طريقه صوب مرمى أصحاب الأرض ثم سدد كرة قوية لكنها ضلت طريقها للشباك.

وسجل كين هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 52 بعد ضربة حرة نفذها جوشوا كيميتش من فوق دفاع ليفركوزن ليستحوذ عليها كين ويسدد في الشباك.

وكاد الفرنسي كينجسلي كومان أن يضيف الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 56 بعد ضربة ركنية نفذها كيميتش لتصل الكرة إلى كومان الذي سدد بقدمه اليسرى لكن هراديكي تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 71 أضاف المدافع الكندي ألفونسو ديفيز الهدف الثاني للنادي البافاري بعد تمريرة ذكية من كين وسدد كرة قوية لمست يد هراديكي وسكنت الشباك.

وكان بمقدور بايرن أن يضاعف غلته من الأهداف في الدقائق الأخيرة لكن العارضة ثم القائم تصديا لتسديدتين من جمال موسيالا.