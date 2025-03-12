حزب حماة الوطن ينظم احتفالية بمناسبة يوم الشهيد وذكرى انتصار العاشر من رمضان

نظم حزب حماة الوطن، احتفالية بمناسبة يوم الشهيد، وذكرى انتصار العاشر من رمضان، تخليدا لأمجاد أبطال مصر في تحقيق النصر وتحرير الأرض.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، وعدد من أمناء الأمانات المركزية والقيادات والكوادر الحزبية بالمحافظات المختلفة.

وشارك في الاحتفالية عدد من وزراء الحكومة، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد جبران، وزير العمل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة.

كما شارك في الاحتفالية عدد من الرموز السياسية، ورؤساء 13 حزب سياسي، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية.

وشهدت الاحتفالية الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الفريق جلال الهريدي، مؤسس حزب حماة الوطن، مؤسس جهاز الصاعقة المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، تقديرا لجهوده في خدمة الوطن، كما نعى المشاركون اللواء الراحل حاتم حشمت، نائب رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية قبل أيام.

وخلال الاحتفالية استعرض عدد من الخبراء العسكريين ذكريات نصر العاشر من رمضان الذي وافق السادس من أكتوبر 1973، وكيف استطاع أبطال القوات المسلحة استرداد الأرض المصرية، وكذلك حالة التلاحم والترابط بين أبناء الوطن.

كما شهدت الاحتفالية التأكيد على مساندة موقف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، واستمرار المساعي المصرية لرفض مخطط التهجير، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، فضلا عن مواصلة جهود وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

كما أكد المشاركون في الاحتفالية ثقتهم في القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي، لاسيما في ظل وجود رؤية مصرية متكاملة في مواجهة المخططات الإسرائيلية المكشوفة.

وخلال الاحتفالية كرم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أسرة الشهيد اللواء عصام الخولي، مساعد مدير أمن المنيا الأسبق، وأسرة الشهيد نقيب أحمد حامد أبو الحسايب، شهيد حرب أكتوبر المجيدة.

ومن جهته، وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، التحية لحزب حماة الوطن، وجميع قياداته وكوادره على الاحتفال بذكرى سطر فيها جيش مصر أروع ملاحم البطولة والفداء في نصر العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر.

كما وجه وزير الأوقاف، التحية لكل شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، نحتشد نحن أكثر من 100 مليون مصري على قلب رجل واحد، ومعنا 2 مليار مسلم، ومعنا كل عقلاء العالم خلف الرئيس السيسي لنعلن رفضنا مخططات تهجير أهالي غزة، متابعا: وندعو الفلسطينين إلى الثبات والصمود والتمسك بأرضهم وعدم المساومة عليها مهما كانت الظروف.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه لا حل للأزمة الفلسطينية، إلا بتنفيذ الرؤية المصرية بإعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.