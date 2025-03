سوف ينطلق عرش فيلم Kraven the Hunter على منصة نتفلكس يوم الخميس 13 مارس، بعد تعثره في شباك التذاكر على مدار فترة عرضه عالميا.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون وراسل كرو، وكان قد عرض في دور العرض السينمائي بداية من ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤، وكان أول بث رقمي له في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وقد حان الوقت لاتاحته على جمهور أوسع عبر المنصة العالمية.

وفيلم Kraven the Hunter هو فيلم فرعي في عالم أفلام Spider-Man من إنتاج شركة Sony Pictures Entertainment، وهو من إخراج جي سي شاندور، مخرج أفلام ( All is Lost ، Triple Frontier ).

يشارك في بطولة فيلم Kraven the Hunter كل من أريانا ديبوس، وفريد هيتشينجر، وكريستوفر أبوت، وأليساندرو نيفولا.

وبحسب منصة The Numbers، حقق الفيلم 25 مليون دولار محليًا ونحو 35 مليون دولار دوليًا ليبلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر العالمي 60 مليون دولار مقابل ميزانية إنتاج تبلغ 110 ملايين دولار، مما يجعله من الأفلام الضعيفة على مستوى شباك التذاكر.

كما أن الفيلم لم يحظ بتقييمات نقدية مرتفعة حيث أعطى النقاد الفيلم تقييما ضعيفا بنسبة ١٥٪ بناء على ١٥٣ مراجعة على موقع Rotten Tomatoes ووصف أن قصته مملة ومؤثراته رديئة.

وكتب الناقد جاي مايدمنت لـ "أسوشيتد بريس": "يستطيع كرافن الصياد تسلق الجدران الشاهقة كالغوريلا، واصطياد الأسماك من الجداول كالدببة، والركض بسرعة تفوق الغزلان. ولكن هناك شيء لا يستطيع هذا الرجل القوي أن يفعله، وهو إنتاج فيلم لائق."

تدور أحداث الفيلم حول سيرجي كرافينوف، شاب يعيش في ظل والده المسيء نيكولاي (راسل كرو). بعد حادث صيد مأساوي، يكتسب الابن حواسًا خارقة وقوة وخفة حركة، إلى جانب غرض نبيل يتمثل في حماية الطبيعة من المجرمين والصيادين غير الشرعيين. سرعان ما يجذب انتباه الشرير المعروف باسم "وحيد القرن" (ألساندرو نيفولا)، ما يشعل الصراع. ظهرت شخصية كرافين لأول مرة في القصص المصورة عام 1964 كخصم لسبايدر مان.