الحوثيون يستأنفون حظر السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الثلاثاء، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "يبدأ سريان حظر السفن الإسرائيلية من ساعة إعلان هذا البيان، وأي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها".

وأضاف سريع أن حظر السفن الإسرائيلية "سيستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن قوات جماعته "ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية".

وكان عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، قد حدد في خطاب سابق له، مهلة أربعة أيام لإسرائيل لإعادة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحركة حماس.

وتوقفت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران منذ بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.