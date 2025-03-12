وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك يوم الأربعاء ١٢ مارس، خلال زيارة التي يجريها للعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها والارتقاء بها في مختلف المجالات، خاصة من خلال العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يتلاءم مع عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحرص الوزيران على متابعة مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة حول دعم الشعب الفلسطيني.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين بقطاع غزة، مشددين على أهمية تكثيف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع والعمل على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تناول اللقاء سبل تفعيل وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والخطوات الخاصة بحشد التمويل اللازم لها، خاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.