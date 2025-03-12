سيد علي ينتقد إلغاء مباراة القمة: حان قطاف رؤوس الفشل في الكرة المصرية

انتقد الإعلامي سيد علي، إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الأهلي، واصفا ما حدث بـ «المهزلة الكروية» و«المشهد العبثي» في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وباتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد الإفريقي «كاف»، وممثلي 54 دولة.

ورأى خلال برنامجه «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن انسحاب الأهلي «غير المبرر يبرز فشل كل أطراف المنظومة الكروية، وإني لأرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها»، في إشارة إلى مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي وضرورة محاسبة المسئولين عما وصفه بفشل المنظومة الكروية.

وهاجم قطبي الكرة المصرية، قائلا: «الأهلي والزمالك المفترض أنهما أكبر ناديان، يجب أن يكونا رجال دولة، ويتصرفا بمنطق رجل الدولة الرشيد» قائلا إنه «ضد عدم لعب أي مباراة لأي سبب من الأسباب، وضد الانسحاب لأي سبب، وضد غموض التصرفات الإدارية وبطء اتخاذ القرارات عند بداية ظهور الأزمات».

كما انتقد علي «ضعف اتحاد الكرة ورابطة الأندية»، قائلا: «مفيش انسجام أو تركيز بينهما، أنا ضد ضعف اتحاد الكرة ورابطة الأندية»، مستشهدًا بالمثل الشعبي: «المركب اللي ليها ريسين بتغرق».

وعبر علي عن استيائه من تصرفات الأندية التي تصدر بيانات تخاطب بها الجمهور، قائلا: «أنا ضد ظاهرة الأندية التي تصدر بيانات تخاطب الجمهور في وقت تعلم أننا نطالب بحالة اصطفاف وطني، كأننا نلعب كرة القدم في الشارع أو الحارة، وضد ضعف القرارات وعدم تنفيذ اللوائح، وعدم احترام صناعة كرة القدم أو الجمهور والرعاة والملايين التي تم صرفها، هذه التصرفات يمكن وصفها ببساطة شديدة بأنها إهدار للمال العام».