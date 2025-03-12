أعرب مسئولون إسرائيليون وأمريكيون عن تفاؤل حذر مساء اليوم الأربعاء وتحدثوا عن تحقيق تقدم طفيف في المحادثات في الدوحة عاصمة قطر والتي انضم إليها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وقال مصدر إسرائيلي: لو لم يكن هناك ما يمكن فعله في الدوحة، لكانت البعثة الإسرائيلية قد عادت بالفعل. ووفقًا للمصدر، هناك تقدم في المحادثات، ومن الممكن التوصل إلى تفاهمات.

ومن المقرر بحسب صحيفة يديعوت احرنوت، أن يعود الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل اليوم بعد يومين من المناقشات، ومن غير الواضح ما إذا كان ويتكوف سيطلب من الإسرائيليين البقاء ومواصلة المحادثات.

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، جلسة لتقييم الوضع الأمني بمشاركة الوزراء يسرائيل كاتس، وجدعون ساعر، وبتسلئيل سموتريتش، ورون ديرمر، بالإضافة إلى رئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ورئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ويتكوف، التي تقترح إطلاق سراح جميع الأسرى على مرحلتين، فإن الوسطاء قدموا اقتراح وساطة لتنفيذ مرحلة صغيرة، وربما مرحلة صغيرة للغاية ــ لإتاحة الوقت للمحادثات في الأيام المقبلة. ومن الخيارات الأخرى المطروحة الموافقة على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين كما اقترح ويتكوف، ولكن على دفعات صغيرة.

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق رسميا في الأول من مارس ــ أي بعد مرور أسبوعين ونصف الأسبوع، وما زال وقف إطلاق النار مستمرا رغم الخروقات الإسرائيلية.

وفي غزة، لا يزال هناك 59 محتجزا إسرائيليا، منهم 24 تم تحديدهم رسميا على أنهم على قيد الحياة.

وتنفذ إسرائيل بشكل دوري هجمات معينة ضد ما تصفه بانتهاكات لوقف إطلاق النار، ومن أجل الضغط على حماس، أوقفت أيضا كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما أوقفت إسرائيل إمداد محطات تحلية المياه في غزة بالكهرباء.