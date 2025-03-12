خالد سرحان: لست نادما على مشاركتي في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

قال الفنان خالد سرحان، إنه لا يشعر بالندم على مشاركته في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم مع الفنان مصطفى قمر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الفيلم حقق نجاحًا معقولًا ولا يزال يُشاهَد على القنوات الفضائية ويلقى ردود أفعال إيجابية.

وأوضح أن هناك حالة من اللغط التي أثيرت على الفيلم من قِبل أحد النقاد الفنيين الكبار ما أثَّر على العمل، مؤكدا أن بطل العمل مصطفى قمر كان عليه عدم الرد على هذا الانتقاد.

وأشار إلى أن هذا اللغط تصاعد بشكل ملحوظ دون داعٍ، مؤكدا أن الناقد يعترض على الكثير من الأفلام وبالتالي كان يجب تفادي الرد على هذا الانتقاد.

وتابع: «فيه فنانين كبار كانوا بيتشتموا بشكل يعاقب عليه القانون، ومنهم عبدالحليم حافظ»، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات صحفية ركزت على الفنان عادل إمام للهجوم عليه.

واستكمل: «مصطفى قمر قلبه أبيض فدخل في خناقة، فحصل لغط على الفيلم مكنش المفروض يحصل».

