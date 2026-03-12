الخطوط اليمنية تلغي بعض رحلاتها بسبب تداعيات الحرب على إيران

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، إلغاء بعض رحلاتها بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها على المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخطوط الجوية اليمنية حاتم الشعبي، مساء الأربعاء، عبر منصة فيسبوك.

وقال البيان: "تتقدم الخطوط الجوية اليمنية بخالص الاعتذار عن إلغاء بعض الرحلات خلال الأيام الماضية وذلك نتيجة للظروف الأمنية والإقليمية الطارئة التي تشهدها المنطقة وهي ظروف خارجة تماماً عن إرادتنا".

وأضاف مخاطبا المسافرين: "سلامتكم من أولوياتنا القصوى، وقرار الإلغاء جاء حفاظاً على سلامتكم وسلامة طواقمنا، ولن نستأنف الرحلات إلا بعد التأكد من تحسن الأوضاع الأمنية".

وتابع البيان: "نعمل حالياً على تقييم الوضع بشكل يومي، ونتوقع استئناف الرحلات تدريجياً فور توفر الظروف الملائمة وسنعلن عن المواعيد الجديدة في حينه".

وبحسب البيان، ستقوم الخطوط اليمنية "بإعادة ترتيب الحجوزات بالتواصل مباشرة مع جميع المسافرين المتأثرين، لإعادة جدولة رحلاتهم أو تقديم خيارات بديلة بما في ذلك إمكانية استرداد قيمة التذاكر أو تحويلها لرحلات لاحقة".

ولم يحدد البيان تفاصيل عن عدد الرحلات أو وجهاتها، لكن الخطوط الجوية اليمنية تسير بشكل يومي أو شبه يومي رحلات إلى عدة دول أبرزها مصر والأردن والسعودية.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران، "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.