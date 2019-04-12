الشرطة الجزائرية: إصابة 27 شرطيا وتوقيف 108 أشخاص على خلفية مظاهرات اليوم

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري إصابة 27 شرطيا بينهم 4 في حالة خطيرة جراء المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة اليوم الجمعة.

وقالت مديرية الأمن الوطني في بيان لها مساء اليوم ، إن الإصابات وقعت بشارعي محمد الخامس وديدوش مراد بالجزائر العاصمة ، جراء اعتداءات بالحجارة والأدوات الحادة من قبل منحرفين مندسين إضافة إلى تحطيم عدد من مركبات الأمن الوطني، إضافة إلى توقيف 108 أشخاص على خلفية تلك الأحداث.

وأضاف البيان أن التحريات متواصلة من قبل الشرطة التي تحوز على صور وتسجيلات فيديو قيد التحقيق لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب لتوقيفهم وتقديمهم للجهات القضائية، مشيرا إلى أن مصابي الشرطة جاري علاجهم في المستشفى المركزي للأمن الوطني.